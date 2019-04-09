Путин рассказал о тревожной тенденции в Арктике

По данным российских исследователей, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, это тревожная тенденция, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что температура в Арктическом регионе повышается в два раза быстрее, чем в остальном мире, передает РИА «Новости».

Путин отметил на это, что «у нас расхождения с Саули (Ниинисте)» по данным, которые касаются потепления в Арктике: по информации российских исследователей, этот регион «теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, а Россия – в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир».

«Это разные, может быть, подсчеты, но то и другое – это, конечно, тревожная тенденция», – добавил российский лидер.

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Ранее во вторник президент Российской академии наук Александр Сергеев предупредил об опасности выделения метана в Арктике, которое связано с глобальным потеплением и таянием льдов.

До этого ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом, а руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, как это влияет на потепление в России.

В Совбезе заявляли, что глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.

Главная тема форума – «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой программы представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».