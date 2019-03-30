Климатолог рассказал о влиянии Арктики на потепление в России

Глобальное потепление в России опережает мировые темпы из-за близости к Арктике, заявил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, вины людей в этом нет. Такая аномалия связана с физикой атмосферы и расположением нашей страны на земном шаре, передает РИА Новости.

«Нам не грозят совсем катастрофические вещи - засуха и затопление, но другие воздействия для нас гораздо сильней. Речь идет об увеличении числа опасных метеоявлений и таянии мерзлоты», – сказал Кокорин.

Глобальное потепление в России опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе только в полтора раза, поскольку нужно учитывать только сушу без учета океана, который нагревается быстрее, подчеркивает климатолог.

«Нам также важнее не средняя температура, а перепады температур и аномальные явления. В 2018 году опасных метеорологических явлений было 580 – это в два с лишним раза больше, чем 15-20 лет назад, и эта тенденция очень четко видна», – добавил Кокорин.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Климатолог рассказал об угрозах югу России из-за климатических изменений.