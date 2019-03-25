Климатолог рассказал об угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии в XXI веке грозит нарастание засушливости из-за климатических изменений, рассказал директор главной геофизической обсерватории Росгидромета им. Воейкова Владимир Катцов.

«Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдавию, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах по модельным расчетам будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века», – сказал климатолог РИА «Новости».

Он также добавил, что эти же неприятные последствия глобального потепления могут коснуться и юга России.

«Кроме того, практически повсеместно ожидается ухудшение статистики волн тепла – продолжительных периодов жары, опасных и для населения, и для экономики, и для природных систем. Конечно, не каждый год, но волны жары будут становиться продолжительнее и случаться чаще», – добавил Катцов.

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