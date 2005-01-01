Стало известно, как к концу века изменится лето

К концу XXI века лето будет более жарким, с частыми грозами и безветренными днями.

«Циклоны в умеренных широтах помогают «перемешивать» воздух и уменьшать уровень его загрязнения, их ослабление во время лета ухудшит качество жизни в крупных городах. Вдобавок нас ожидают более разрушительные грозы и более долгие и опасные волны жары», – цитирует РИА «Новости» со ссылкой на журнал PNAS Чарльза Гертлера, сотрудника американского Массачусетского технологического института.

По его словам, это особенно негативно отразится на городах в Северном полушарии. Одним из последствий глобального потепления называют аномальную жару зимой или холод летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» для данного климатического пояса погодой.

По данным синоптиков, в этом феврале среднесуточная температура воздуха на данный момент превышает норму на 6–8 градусов. При этом на неделе ждут похолодания.