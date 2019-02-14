Синоптики спрогнозировали возвращение морозов в Москву

В Москве в ближайшие дни ожидается потепление, регион будет находиться под влиянием теплой части циклона, к началу следующей недели в столицу опять придут морозы.

Среднесуточная температура воздуха на данный момент превышает норму на 6-8 градусов, сообщает специализированный портал «Метеоновости».

В грядущие выходные в Москве также будет тепло, 15 февраля температура повысится до ноля градусов.

Ночью 15 числа будет мороз от -5 до -7 градусов, днем температура поднимется до +1, местами пройдет снег. При этом порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Более низкие температуры вернутся в Москву к началу следующей недели.