Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом

Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.

К 2050 году зимние температуры могут повыситься на 5 градусов Цельсия, даже если выбросы парниковых газов по всей планете резко снизятся, пишет издание. При этом уже сейчас температуры в регионе почти на три градуса превышают долгосрочные средние показатели, передает RT.

В итоге вечная мерзлота начинает стремительно таять. Из-за глобального потепления почвы, на протяжении всего года находящиеся в замерзшем состоянии, начинают все активнее оттаивать. Из-за этого могут начаться процессы, которые принесут проблемы для климата всего мира.

Проблема в том, что в вечной мерзлоте законсервировались огромные объемы биомассы отмерших растений. В случае, если все они оттают, то начнется разложение органического материала, что повлечет высвобождение значительных масс парниковых газов и метана. Это еще сильнее поспособствует глобальному потеплению.

Сокращается и ледяной покров Северного Ледовитого океана и Гренландского ледяного щита.

Специалисты призывают значительно сократить выбросы парниковых газов, но помешать стремительному потеплению в Арктике этим уже нельзя, пишет издание.

При этом возможна ситуация, по которой Арктике станет теплее, а климат на континентах – более холодным: это произойдет из-за полярных вихрей, которые образуются в полярную ночь и остужают атмосферу. Поток воздуха удерживает зимние холода над Арктикой. Но в последние годы воздушные потоки этих вихрей периодически слабнут, они распадаются и частично отклоняются к югу. В этой ситуации России, Европе и Северной Америке грозят экстремальные холода, пишет издание.

Ранее руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил, что глобальное потепление в России опережает мировые темпы из-за близости к Арктике.