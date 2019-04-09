В РАН рассказали о «метановой бомбе» в Арктике

Президент Российской академии наук Александр Сергеев предупредил об опасности выделения метана в Арктике, которое связано с глобальным потеплением и таянием льдов.

Выступая на форуме «Арктика – территория диалога», Сергеев подчеркнул, что такие изменения могут привести к катастрофическим последствиям, передает РИА Новости.

«Мы рассуждаем о том, что надо контролировать выбросы парниковых газов. Но, по последним данным, все более существенным становится фактор высвобождения метана, которое, вообще говоря, никак напрямую не связано с промышленной деятельностью», – сказал глава РАН.

Сергеев отметил, что выбросы метана могут быть различными по своей мощности. Самые сильные из них могут напрямую влиять на погоду по всему миру, а также усиливать парниковый эффект.

«Такое высвобождение метана будет идти неравномерно. Выбросы могут происходить очень мощные. Например, там, где больше всего газогидратов. И может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется», – подчеркнул Сергеев.

По его словам, необходимо проводить научные исследования и выделять немало средств для изучения этого явления.

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В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что изменение климата влияет на популяцию северных оленей.

По его словам, этот вид находится под угрозой исчезновения, количество оленей сократилось наполовину.

«Из-за потепления проснулся гнус, который заедает молодое поколение. Мы понимаем, что в ближайшее время северного оленя в Лапландии может и не быть», – сказал Фетисов.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.

Ранее ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом, а руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, как это влияет на потепление в России.

В Совбезе заявили, что глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды.