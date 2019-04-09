Шведский переводчик насмешил Путина

На Арктическом форуме произошла курьезная ситуация – шведский переводчик, торопясь занять свое рабочее место, едва не забыл поздороваться с президентом России Владимиром Путиным, однако исправил свою ошибку.

На двусторонней встрече Путина и премьера Швеции Стефана Левена переводчик поздоровался с главой МИД России Сергеем Лавровым, однако прошел мимо российского лидера, который тянул руку для рукопожатия. Спустя мгновение переводчик заметил оплошность и все же пожал руку президенту России, вызвав смех у собравшихся.

Видео инцидента опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.