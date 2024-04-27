Вода из Тобола затопила пойму в Упоровском районе Тюменской области

Tекст: Ольга Никитина

Сауков написал в своем Telegram-канале, что уровень воды в реке Тобол в селе Коркино по состоянию на 14.00 по местному времени (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра.

На улице Буденного отрезанными остались 22 дома, из них три нежилые. Жители из этих домовладений переехали к родственникам или в ПВР, сообщил глава района.

Также, по его словам, ниже по течению реки затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина. Организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.

Ранее в субботу в селе Абатское Тюменской области из-за угрозы затопления улиц была объявлена эвакуация.