Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.3 комментария
Вода из Тобола затопила пойму в Упоровском районе Тюменской области
В Упоровском районе Тюменской области из-за разлива реки Тобол вода вышла на пойму по всей территории, затоплены 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами. Об этом сообщил глава района Леонид Сауков.
Сауков написал в своем Telegram-канале, что уровень воды в реке Тобол в селе Коркино по состоянию на 14.00 по местному времени (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра.
На улице Буденного отрезанными остались 22 дома, из них три нежилые. Жители из этих домовладений переехали к родственникам или в ПВР, сообщил глава района.
Также, по его словам, ниже по течению реки затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина. Организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.
Ранее в субботу в селе Абатское Тюменской области из-за угрозы затопления улиц была объявлена эвакуация.