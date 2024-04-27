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    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    27 апреля 2024, 21:52 • Новости дня

    ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской и Брянской областях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Курской области за сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Под обстрел попали поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района, передает ТАСС.

    Были сбиты украинские беспилотники над несколькими населенными пунктами региона и пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района. Губернатор сообщил, что ВС России наносят ответные удары по выявленным позициям ВСУ.

    Также ВСУ нанесли удар по двум селам Брянской области, в результате повреждения получили машина, бульдозер и трактор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.


    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    27 апреля 2024, 09:35 • Новости дня
    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным

    Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный довольно подозрительно отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, сообщает индийский канал WION.

    По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».

    Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.

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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

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    27 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Подполье: Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова

    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по размещенным в психбольнице военным ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что по данной точке зафиксировано два прилета – возле психбольницы в Салтовском районе, где от детонации в нескольких кварталах вышибло стекла, передает РИА «Новости».

    Также Николаев рассказал, что квартал прилета в данный момент оцеплен, насчитано 12 машин скорой помощи.

    Напомним, за прошедшие сутки подразделения Западной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику украинских штурмовиков 3-й бригады ВСУ в районе Боровой Харьковской области.

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    27 апреля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США.

    Как сообщил российский снайпер с позывным Дым, при взятии Светлодарской ТЭЦ он увидел в оптический прицел чернокожие лица, позже выяснилось, в том числе по документам, что это были американцы, передает РИА «Новости».

    После того как российский снайпер ликвидировал наемников, их тела изуродовали находящиеся рядом с наемниками украинские военные.

    Ранее в СК сообщили, что на стороне киевского режима принимают участие в боевых действиях свыше 3 тыс. наемных боевиков, большинство из них прибыли из США.

    Коментарии (7)
    27 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Российская армия одерживает верх на некоторых участках фронта и значительно усилила продвижение, в то время как истощенные затяжной войной украинские силы ждут поставок американской техники, передает РИА «Новости».

    Как подтвердили американские чиновники, удары России по тыловым объектам на Украине создают трудности для поставок оружия.

    При этом представитель администрации США отметил Bloomberg, что Штаты и их союзники полны решимости продолжать поддерживать Украину.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику с тыла.

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    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

    Коментарии (3)
    27 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края частично приостановил работу после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

    Труднев сообщил ТАСС, что НПЗ был атакован десятью беспилотниками, в результате возник сильный пожар. Он не исключил, что завод получил скрытые повреждения.

    По его словам, на месте происшествия работают пожарные и ремонтные бригады.

    Ранее сообщалось, что российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.

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    27 апреля 2024, 12:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом
    В Кремле заявили об отсутствии предпосылок переговоров с Киевом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сегодня нет никаких предпосылок для переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что позиция Украины о непринятии переговоров всем хорошо понятна, поэтому СВО будет продолжаться, передает ТАСС.

    Ранее к переговорам по Украине призвал папа римский Франциск.

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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    27 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь

    За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим ночью предпринял попытки устроить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что над Краснодарским краем российские средства ПВО перехватили и уничтожили 66 БПЛА. Кроме того, два беспилотника ПВО сбила над Крымом.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани. Местные власти сообщили, что на территории завода в Славянске-на-Кубани система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна.

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    27 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал священников под Волновахой

    Украинский дрон атаковал доставлявших гумпомощь священников под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе обители.

    По данным представителей монастыря, атака произошла утром, когда священники и монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря, передает РИА «Новости».

    После этого за сломавшейся машиной выехала монастырская машина белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел.

    Известно также, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака.

    Ранее стало известно о попытке ВСУ ударить по детсадам в Запорожской области.

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    27 апреля 2024, 17:41 • Новости дня
    Американист: Ужесточение мобилизации на Украине призвано помочь Байдену на выборах

    Американист Васильев объяснил связь между ужесточением мобилизации на Украине и выборами в США

    Американист: Ужесточение мобилизации на Украине призвано помочь Байдену на выборах
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Белый дом перед выборами решил сделать ставку на успехи во внешней политике, поэтому он сильно нуждается в успехах Украины. Вашингтон решил, что слабым звеном является личный состав ВСУ, отсюда и требование усилить мобилизацию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее газета The New York Times узнала о давлении США на Украину для ужесточения мобилизации.

    «Все действия США сейчас определяются сугубо политическим расчетом. Администрации Джо Байдена нужны победные реляции к предстоящим президентским выборам. Белый дом хочет, чтобы к дню голосования все говорили об успехах Украины. Таким образом американское руководство желает продемонстрировать, что потраченные на ВСУ деньги дают эффект», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Перед американским руководством стоял выбор: отчитываться перед избирателем успехами на внутреннем или внешнем контуре? По всей видимости, Белый дом решил сосредоточиться на последнем варианте, так как в стране сейчас много проблем: миграция, инфляция и рост преступности», – подчеркивает он.

    «Скорее всего, именно личный состав ВСУ в Вашингтоне считают слабым звеном, мешающим достижению необходимого эффекта. Вероятно, американцы пришли к выводу, что украинские вооруженные силы имеют проблемы с количеством солдат, а также подготовкой и мотивацией бойцов. Поэтому на Украине проводится тотальная мобилизация и США способствуют тому, что украинцев гибнет все больше и больше», – отмечает собеседник.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что американские официальные лица оказывали давление на украинское правительство, чтобы оно ужесточило мобилизацию. Издание отмечает, что помощник госсекретаря США Джеймс О`Брайен в ходе своего визита в Киев говорил о важности усилий по призыву для фронта. При этом около 860 тыс. украинских мужчин сейчас проживают в ЕС. 

    Напомним, в середине апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные до 18 июля должны являться в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для уточнения учетных данных.

    Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. К нему было подано рекордное количество правок – более 4,2 тыс. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года, однако этот вопрос был исключен из обсуждения.

    Кроме того, МИД Украины велел не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, им можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Таким образом офис Зеленского планирует выманить потенциальных солдат из-за границы. В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия оказалась самой безопасной страной для украинцев.

    На этом фоне среди граждан страны стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов», которые уехали из страны, а теперь язвительно отзываются о ВСУ и службе. Газета ВЗГЛЯД писала о возможном влиянии этих людей на политическую ситуацию на Украине.

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