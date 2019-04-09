Путин сказал о необходимости направить ресурсы Арктики на «службу человечеству»

Президент России Владимир Путин считает, что Арктика обладает богатыми ресурсами, которые необходимо использовать во благо населения Земли.

«Это мировые запасы ресурсов, они должны работать на благо всего человечества. Нужно поставить их на службу человечеству», – сказал президент во время выступления на Международном арктическом форуме, передает ТАСС.

По словам Путина, ресурсы арктической зоны можно использовать в сфере транспорта и связи. Кроме этого, российский лидер указал на угрозу для фауны арктического региона.

«Самые главные угрозы, самые большие, я думаю, экологические. Мишек жалко. В данном случае – белых медведей», – отметил он.

Также президент выделил большое значение форума как коммуникационной площадки, подчеркнув, что решения Арктического совета должны быть взяты во внимание всеми государствами региона, несмотря на их рекомендательный характер.

Ранее Путин призвал не допустить экологической катастрофы при освоении Арктики.

Международный арктический форум проходит 9-10 апреля в Санкт-Петербурге и посвящен теме «Арктика. Океан возможностей».