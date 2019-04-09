Путин призвал не допустить превращения Арктики в «подобие Крыма»

Президент России Владимир Путин, выступая на полях Международного арктического форума, ответил на заявления президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что Россия сама виновата в санкциях против нее.

В споре с Путиным Ниинисте сказал, что санкции были введены из-за российских действий в отношении Крыма, сообщает РИА «Новости».

Российский лидер напомнил финскому коллеге, что форум посвящен проблемам Арктики, а Крым к арктической зоне не относится.

«Крым, насколько я понимаю, не относится к арктической зоне. Но, тем не менее, я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню», – сказал Путин.

Президент России обратил внимание на то, что в Арктике до сих пор встречаются фрагменты тропических растений и животных.

«То есть когда-то в истории человечества это уже было. Мы должны понимать, что происходит и вместе реагировать», – подчеркнул он.

«А самые главные угрозы (в Арктике – прим. ВЗГЛЯД), самые большие, я думаю, что экологические, прежде всего. Мишек жалко, в данном случае белых медведей. Но я образно говорю, вообще всю фауну. Потому что и в связи с потеплением, и в связи с возможным экономическим освоением арктической зоны, конечно, риски возрастают. Мы это должны учитывать. Поэтому так важно, что мы собрались сегодня и будем собираться дальше, в том числе в рамках Арктического совета», - сказал Путин

Путин и Ниинисте провели встречу во вторник в Санкт-Петербурге в рамках Международного арктического форума. Форум проходит 9-10 апреля и посвящен теме «Арктика. Океан возможностей».