Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился с финским коллегой Саули Ниинисте на полях Международного арктического форума; в ходе встречи лидеры двух стран затронули тему туризма.

Путин, начиная переговоры с Ниинисте, обратил внимание на тот факт, что Финляндия в данный момент возглавляет Арктический совет и «многое сделала», передает ТАСС.

«В двустороннем плане отношения тоже развиваются поступательно», – отметил глава российского государства.

По мнению Путина, развитие отношений двух стран «сказывается и на товарообороте». Он также признался, что рад новой встрече с Саули Ниинисте.

Президент Финляндии рассказал, что накануне посетил генеральное консульство в Санкт-Петербурге – именно оно «выдает самое большое количество виз российским гражданам», передает РИА «Новости».

Там подтвердили, что «Санкт-Петербург является первым городом по посещаемости финскими туристами, которые приезжают в Россию».

«И я когда это услышал, мне пришли на ум ваши слова, несколько лет назад произнесенные. Тогда вы сказали: надеюсь, что они умеют себя вести. Теперь я могу то же самое сказать, что надеюсь», – сказал Ниинисте, обращаясь к Путину.

«Нормально, закусывают», – пошутил в ответ президент России.

Напомним, во вторник Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что на 9 апреля запланированы переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, на 10 апреля – с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9–10 апреля.

В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатором является фонд «Росконгресс».