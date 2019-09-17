Корейские моряки готовы сражаться за российскую акваторию

Рыбаки из Северной Кореи открыли огонь по российским пограничникам. Это произошло, когда наша береговая охрана задерживала их по подозрению в браконьерстве. В результате трое военнослужащих получили ранения. Поверенного в делах КНДР уже вызвали в МИД. Однако, несмотря на тяжесть содеянного, корейские моряки, скорее всего, вернутся на родину, а браконьерские инциденты продолжатся.

Центр общественных связей ФСБ во вторник сообщил, что кораблями Пограничного управления службы по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, то есть в исключительной экономической зоне России, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел.

Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, сдалась без сопротивления. А вот со второй, как сообщило РИА «Новости», по пограничникам открыли огонь. Ее экипаж, как потом выяснилось, насчитывал 45 человек. «Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», – сообщили в ФСБ.

Оба судна арестованы и под конвоем отправлены в порт Находка, уточнил источник ТАСС в силовых структурах. В общей сложности взято под стражу более 80 граждан КНДР. Временный поверенный в делах КНДР Чин Чжон Хеп был вызван по этому поводу на Смоленскую площадь, сообщили в нашем МИДе. Он провел в здании МИДа более часа. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев потребовал от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов.

Стоит отметить, столкновения рыбаков из КНДР с пограничниками в той же самой акватории уже случались. Так, 16 октября 2016 года спецназ ФСБ открывал огонь по команде северокорейского «Дае Янг 10», чья команда тоже напала на осмотровую группу. Один пограничник был легко травмирован. В результате ответного огня один рыбак был убит, еще восемь ранены.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ запаса, член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Михайлов, осмотр судна, экипаж которого подозревают в нарушении закона, должны производить не менее двух пограничников.

«Если это даже маленькое рыболовное судно, кто-то из пограничников должен решать вопросы процессуального характера, кто-то должен прикрывать. Меньше двух вряд ли кто-то высаживается», – пояснил Михайлов.

Эксперт отметил, что многое зависит от размеров судна предполагаемых браконьеров, поэтому проверяющих может быть не двое, а гораздо больше. При этом, как подчеркнул Михайлов, пограничники обычно снимают оружие с предохранителя, когда поднимаются на борт для обыска.

«Зачем держать оружие на предохранителе, если ты предполагаешь возможность нападения?

Пока снимешь оружие с предохранителя, пока передернешь... Если ты высаживаешься в качестве десанта на рыболовецкое судно, то должен быть в полной боевой готовности», – сказал Михайлов.

Заранее никогда не известно, с кем придется иметь дело: с заблудившимися рыбаками или браконьерами, которые «прекрасно понимают, что совершают преступление, и могут иметь при себе оружие, поэтому пограничники при проведении досмотра должны исходить из максимальной опасности», пояснил эксперт.

Генерал сказал, что не удивится, если выяснится, что браконьеры применили и огнестрельное оружие. Как пояснил Михайлов, даже на рыболовецких судах «положено, чтобы у капитана в сейфе обязательно было оружие».

Ранее агентство SM News пояснило, что в этом году браконьеры из Северной Кореи с небывалым масштабом начали добывать в водах России тихоокеанского кальмара. В начале сентября более 500 северокорейских судов сначала укрылись в приморской бухте Ольга на время тайфуна «Линлин» (законом это разрешено). Однако, переждав шторм, шхуны не вернулись обратно в открытое море, а принялись за незаконный лов в российской акватории.

После тайфуна, 12 сентября, российские пограничники сообщили, что задержали более 250 рыбаков и 16 северокорейских шхун – за незаконный лов на траверзе поселка Преображение. Там скопилось более сотни корейских судов, пришедших вслед за мигрирующим тихоокеанским кальмаром. ФСБ даже вынуждена была направить к Приморью дополнительные корабли от берегов соседней Сахалинской области.

«Кальмар – это ценнейший объект, который пользуется большим спросом и в Северной Корее, и в Японии. Бывало, что иностранные рыбаки приобретали лицензию на один объект, а сами, в нарушение закона, как раз занимались промыслом кальмара», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший советник главы Росрыболовства, вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев.

«По закону РФ от 1998 года иностранные суда могут заниматься промыслом в исключительной экономической зоне России, но только на основе международного права, – сказал профессор. – С Северной Кореей у России есть соглашение о взаимных правах на рыболовство, но каждая иностранная шхуна обязана получить в соответствующем территориальном управлении Росрыболовства лицензию на промысел. В лицензии указаны районы промысла, объемы и вид промысла».

Судя по тому, в каком участке акватории произошел инцидент, профессор Бекяшев уверен: речь идет о браконьерстве. «Суда-нарушители должны быть отбуксированы в российский порт. В дальнейшем судовладельцы должны быть оштрафованы. Если они откажутся платить штраф, спор должен быть разрешен в судебном порядке», – подчеркнул эксперт.

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Эксперты не исключают, что на столь агрессивное поведение корейские рыбаки решились потому, что у них на родине усиливается самый настоящий голод.

«Экономические санкции, которые были наложены на Северную Корею в 2017 году и которые не сняты до сих пор, очень остро ставят вопрос выживания перед гражданами этой страны. Естественно, рыбаки идут на любые ухищрения, чтобы добыть ценный улов, и не всегда позволяют российским пограничникам конфисковывать его без сопротивления», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.

По мнению собеседника, инцидент все же будет исчерпан, даже несмотря на то, что пострадало сразу трое бойцов ФСБ.

«Власти КНДР стараются проявлять лояльность по отношению к России. Думаю, с их стороны будут принесены официальные извинения. Сейчас придет время консультаций, стороны предпримут дипломатические усилия и в итоге северокорейских моряков отпустят, как уже бывало неоднократно», – предположил Ким.

Предыдущий российско-северокорейский пограничный инцидент произошел не далее как в июле. Тогда наш сейнер «Сянхайлинь-8» с командой из 17 человек и уловом краба в ночь на 17 июля был задержан пограничниками КНДР в 53 морских милях от берегов Северной Кореи. В Пхеньяне утверждают, что российское судно якобы проникло в территориальные воды КНДР на 30 километров. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Россия терпит выходки КНДР.

Кстати, во вторник днем в то же самое время, когда российский МИД объявил о вызове товарища Зина на ковер, МИД Северной Кореи объявил об аналогичных шагах, но только против японцев. Пхеньян направил в Токио собственную ноту протеста, заявив, что японские рыбаки браконьерствовали в водах КНДР. То ли это совпадение, то ли дипломаты Северной Кореи решили отвлечь внимание от инцидента у берегов Приморья.

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