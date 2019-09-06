КНДР уличили в попытке нелегального импорта российской водки

Власти КНДР пытались в обход международных санкций импортировать в страну предметы роскоши, включая более 100 тыс. бутылок российской и белорусской водки, следует из текста доклада экспертов, представленном в комитет по санкциям Совета безопасности ООН.

В документе указано, что речь идет о двух партиях: в ноябре 2018 года было изъято 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по цене 14,6 доллара за бутылку, а в феврале 2019 года – 90 тыс. бутылок российской водки, которая стоила 27,15 доллара.

Кроме того, Северную Корею подозревают в незаконном ввозе люксовых лимузинов Mercedes Maybach.

Напомним, в апреле в германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.

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