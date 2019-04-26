Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.

Во время зарубежных поездок в Сингапур, Ханой и Владивосток в кортеже северокорейского лидера былиЮ, в частности, лимузины Mercedes Maybach, сообщает ТАСС.

Как рассказала представитель Daimler Зильке Мокерт, концерн уже более 15 лет не ведет торговлю с КНДР, следуя резолюции Совета Безопасности ООН о запрете продаж предметов роскоши в Северную Корею, в том числе, автомобилей класса «люкс».

«Daimler на протяжении более 15 лет не поддерживает торговые отношения с Северной Кореей, строго придерживаясь регулировок США и Европейского союза. Чтобы воспрепятствовать поставкам [транспортных средств] в КНДР или в северокорейские посольства, Daimler ввел масштабный контроль экспорта», – заявила представитель германского концерна.

Она пояснила, что продажи машин третьими сторонами на вторичном рынке не входит в зону ответственности Daimler, а потому концерн не обладает сведениями о том, как лимузины попали к лидеру КНДР.

В прошлом году в зарубежные поездки Ким Чен Ына был отправлен самолет с едой и автомобилями для северокорейского лидера.

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