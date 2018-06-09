Ким Чен Ын собрался взять в Сингапур свою еду и автомобили

В Сингапур, где должна состояться встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, из Пхеньяна отправят самолет с едой и автомобилями для северокорейского лидера.

Кортеж Ким Чен Ына, скорее всего, составят автомобили Mercedes Benz, а сам он будет передвигаться на BMW седьмой серии, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Straights Times.

Во вторник в Белом доме сообщали, что встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла».

Одной из главных тем встречи станет сделка по денуклеаризации КНДР.