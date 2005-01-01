Трамп снова передумал по поводу встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Ранее он отказался от этой встречи.

Как передает РИА «Новости», также Трамп собщил о получении письмо от Ким Чен Ына, назвав его «очень интересным».

Накануне Трамп заявил, что за одну встречу с Ким Чен Ыном все вопросы могут не решиться, и не исключил проведения дополнительных переговоров. До этого сообщилось, что северокорейская сторона в ходе подготовки саммита США-КНДР потребовала от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции.

Ранее Трамп написал письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это враждебностью, проявленной Северной Кореей по отношению к США. При этом КНДР демонтировала ядерный полигон.