Опубликовано видео взрыва ядерного полигона КНДР

В сети появилось видео, на котором запечатлен взрыв полигона Пхунгери в Северной Корее, где ранее испытывали ядерное оружие.

Туннель №2, он же «Северный портал», взорвали около 11 утра по местному времени, сообщает Yonhap. Два других входа на полигон были уничтожены в 14.17.

Южнокорейские журналисты опубликовали видео взрыва Пхунгери. В видеоролике показана подготовка к уничтожению полигона, работа экспертов и сам момент взрыва.

Ранее сообщалось, что на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками. После закрытия этого полигона у КНДР не осталось полигонов для подземных ядерных испытаний.

До этого стало известно, что большую часть полигона Пхунгери уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний.