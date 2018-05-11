В готовности КНДР закрыть ядерный полигон заподозрили хитрость

Большую часть полигона Пхунгери в КНДР уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний, сообщают американские СМИ.

Wall Street Journal ссылается на данные, которые получили ученые из Сингапура, Германии, Китая и США. Данные, как сообщается, получены с помощью РЛС космического базирования.

WSJ пишет, что повреждения «более серьезные», чем считалось ранее, передает ТАСС.

«Обрушились не только один или два тоннеля, а обширные помещения вокруг полигона», – заявил Сильвен Бэрбот из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

По его мнению, КНДР в случае решения продолжить испытания придется пойти на «значительные затраты» и построить «новый объект в другом месте».

Wall Street Journal указывает, что такое мнение подтверждает позицию ряда американских политиков, которые считают, что согласие КНДР прекратить использование полигона не имеет практического значения.