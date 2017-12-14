Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР от ядерных и ракетных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея прекращает проведение ядерных и ракетных испытаний, а также закрывает ядерный испытательный полигон в северной части страны в подтверждение истинности своих намерений, передает официальное северокорейское агентство ЦТАК.

Решение о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

По словам Ким Чен Ына, КНДР «присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики», передает ТАСС.

«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний», – заявил лидер КНДР по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Накануне Япония и США предложили создать при СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР.

Напомним, в четверг Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее. В тот же день президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал предложение Пхеньяна о заключении мирного договора вместо прежнего соглашения о перемирии. После этого лидеры КНДР и Южной Кореи установили линию прямой телефонной экстренной связи.