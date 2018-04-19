Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее

Северная Корея больше не выдвигает требования о выводе войск США из Южной Кореи как условие для переговоров, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

«Северная Корея демонстрирует волю к полной денуклеаризации. Не выдвигает таких условий, которые не могут быть приняты США, будь то, как в прошлом, вывод американских войск», – передает его слова РИА «Новости».

Мун Чжэ Ин отметил, что Северная Корея сейчас настаивает лишь на прекращении враждебной политики со стороны Вашингтона в отношении Пхеньяна. Также КНДР требует гарантий своей безопасности.

Южнокорейские наблюдатели заметили, что в последнее время в северокорейской печати действительно не упоминается требование о выводе американских войск из Южной Кореи. В целом критика в адрес Вашингтона в КНДР значительно ослабела.

Сейчас в Южной Корее находятся 28,5 тыс. американских солдат под предлогом защиты от «угрозы с севера».

Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что поддерживает давнее предложение Пхеньяна о заключении мирного договора вместо прежнего соглашения о перемирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. При этом он не исключил, что может уйти с этой встречи, если почувствует, что она неплодотворна.