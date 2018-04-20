Япония и США предложили создать при СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР

Япония и Соединенные Штаты изучают идею создания при Совете безопасности ООН комитета, который смог бы контролировать процесс денуклеаризации КНДР, сообщает издание Asahi.

В американской администрации и кабмине Японии считают, что эти меры должны в полной мере гарантировать уничтожение северокорейского ядерного оружия, поскольку предыдущие договоренности не увенчались успехом, передает ТАСС.

Между тем, издание отмечает, что в условиях обострения отношений между Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Россией на фоне Сирии, будет сложно обеспечить эффективное функционирование комитета, если его возглавит представитель Вашингтона.

Напомним, накануне Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. При этом он не исключил, что может уйти с этой встречи, если почувствует, что она неплодотворна.