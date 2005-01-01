В КНДР демонтировали ядерный полигон

На северокорейском ядерном полигоне Пхунгери взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.

После взрывов испытательных шахт и построек утечки радиации не зафиксировано, передает РИА «Новости» текст заявления института ядерного оружия КНДР.

После закрытия Пхунгери у КНДР не осталось полигонов для подземных ядерных испытаний.

В институте ядерного оружия КНДР сообщили, что окончательный вывод сотрудников с полигона Пхунгери и закрытие окружающей зоны завершится в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что большую часть полигона Пхунгери уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний.