Трампу привезли письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что за одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном все вопросы могут не решиться, и не исключил проведения дополнительных переговоров.

«На факт, что мы успеем все за одну встречу. Возможно, нам понадобится вторая и третья. А может, не будет ни одной. Но это в хороших руках», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Встреча с северокорейской делегацией в Нью-Йорке, по его словам, прошла хорошо. Трамп отметил, что в пятницу ему должны передать письмо от Ким Чен Ына.

Американский президент добавил, что надеется на проведение саммита 12 июня в Сингапуре.

В четверг СМИ сообщили, что северокорейская сторона в ходе подготовки саммита США-КНДР потребовала от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции.

Ранее Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это враждебностью, проявленной Северной Кореей по отношению к США. При этом КНДР демонтировала ядерный полигон.