КНДР выдвинула условия при подготовке саммита с США

Северокорейская сторона в ходе подготовки саммита США-КНДР потребовала от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции, пишут южнокорейские СМИ.

Как передает газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на осведомленные дипломатические источники, в ходе переговоров 27 мая КНДР решительно потребовала установить дипломатические отношения с США и снять санкции с Пхеньяна, передает РИА «Новости».

По данным источника газеты, представители Северной Кореи дали понять, что уже ликвидировали ядерный полигон Пхунгери, и намерены двигаться к полному ядерному разоружению в дальнейшем.



«Северная Корея объяснила свои мотивы тем, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если будут установлены дипотношения с США и будет прекращена враждебная в ее адрес политика, например, будут сняты санкции против КНДР», – отметил источник.



Как заявил другой источник газеты, если встреча между госсекретарем США Майком Помпео и запредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем пройдет успешно, вероятно, на саммите США и КНДР будет подписан договор о ядерном разоружении КНДР, снятии санкций и установлении дипломатических отношений.



Вашингтон при этом выдвинул свои требования.

«Известно, что США потребовали предпринять первые шаги для того, чтобы Северная Корея не смогла отойти от позиций, когда она демонстрирует намерение провести полную денуклеаризацию, например, частично вывезти ядерное оружие (из КНДР)», – сообщил источник газеты.



КНДР же потребовала в случае частичного вывоза ядерного оружия прекратить размещать на Корейском полуострове стратегические объекты армии США и прекратить совместные американо-южнокорейские военные учениячто, по мнению Пхеньяна, установит военный баланс между Северной и Южной Кореями.



Ранее Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это враждебностью, проявленной Северной Кореей по отношению к США. При этом КНДР демонтировала ядерный полигон.

Глава российского государства Владимир Путин, комментируя решение президента США Дональда Трампа отменить саммит с Северной Кореей, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделал все, что предварительно обещал.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что в Нью-Йорке проходит встреча главы Госдепа Майкла Помпео и заведующего отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля.