Помпео начал переговоры с представителем КНДР в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проходит встреча главы Госдепа Майкла Помпео и заведующего отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля, сообщают СМИ.

Ким Ен Чхоль прибыл в США из Китая, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В четверг Помпео и Ким Ен Чхоль проведут еще две встречи. Стороны обсуждают вопросы денуклеаризации и возможность встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Кин Чен Ына.