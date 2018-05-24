Путин подчеркнул выполнение Ким Чен Ыном обещаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал все, что предварительно обещал, заявил глава российского государства Владимир Путин, комментируя решение президента США Дональда Трампа отменить саммит с Северной Кореей.

Путин сказал, что Россия с сожалением восприняла отмену саммита. Москва «очень рассчитывала» на то, что стороны смогут сделать «существенный шаг к разрядке ситуации на Корейском полуострове». Россия надеялась, что «это будет началом процесса денуклеаризации» региона, заявил российский президент.

Как сказал Путин, теперь предстоит «всем вместе работать над тем, чтобы сблизить позиции США и КНДР», передает РИА «Новости».