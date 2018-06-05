Названо точное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла», заявили в Белом доме.

«Местом проведения саммита в Сингапуре между президентом и лидером (КНДР) Ким Чен Ыном будет отель «Капелла» на острове Сентоса», – сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в Twitter, поблагодарив Сингапур за гостеприимство.

Остров Сентоса – основной курорт Сингапура, который ежегодно посещают до 20 млн человек.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня. Она состоится в 09.00 по местному времени (4.00 мск).

Одной из главных тем встречи станет сделка по денуклеаризации КНДР.

В пятницу Трамп получил письмо от северокорейского лидера, он назвал его интересным и хорошим, однако позже признался, что еще не открывал письмо.