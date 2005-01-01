Трамп оценил непрочитанное послание от Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп назвал письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына очень интересным и хорошим, а чуть позже признался, что еще не открывал послание.

«Это была встреча, в ходе которой мне передали письмо Ким Чен Ына, и это письмо было очень хорошим», – приводит его слова «Интерфакс».

Однако затем американский президент признался, что не открывал это письмо, причем намеренно. Трамп пошутил о том, что, возможно, его ждет большой сюрприз.

В пятницу Трамп получил письмо от северокорейского лидера. Американский президент снова передумал по поводу встречи с Ким Чен Ыном и сообщил, что встретится с ним 12 июня в Сингапуре.