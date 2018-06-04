Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, когда состоится встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщили в американской администрации, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня. Она состоится в 09.00 по местному времени (4.00 мск), передает ТАСС.

Сандерс сообщила, что США «продолжают готовиться к президентскому саммиту». Каждый день «команда советников по вопросам национальной безопасности» проводит для Трампа брифинги по КНДР.

Напомним, одной из главных тем обсуждения в Сингапуре станет сделка по денуклеаризации КНДР. В пятницу Трамп получил письмо от северокорейского лидера. Трамп назвал послание очень интересным и хорошим, а чуть позже признался, что еще не открывал письмо.