Дипломаты КНДР прокомментировали задержание российского судна

Задержанное северокорейскими пограничниками российское судно и моряки, вероятно, вернутся в Россию после проверки, сообщили в посольстве КНДР в Москве.

Там заявили, что 17 июля в 4.30 утра по местному времени (10.30 мск) шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды КНДР на 30 километров и было задержано пограничниками. По данным властей КНДР, российский капитан признал факт захода в территориальные воды страны, передает РИА «Новости».

«Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР», – сообщили в посольстве Северной Кореи в Москве.

Там добавили, что «с учетом хороших отношений между Россией и КНДР» после проверки моряки и судно вероятно будут отправлены в Россию.

Ранее сообщалось, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой. Тем временем на судне заканчиваются вода и продукты.

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