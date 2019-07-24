На задержанном Северной Кореей российском судне заканчиваются вода и продукты

У задержанных северокорейскими пограничниками моряков с российского рыболовецкого судна заканчиваются вода и провизия, сообщил представитель компании-судовладельца Сергей Седлер со ссылкой на сотрудников посольства России в КНДР.

По словам представителя предприятия-судовладельца, на борту российского рыболовецкого судна находились 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи – специалисты-наладчики, передает РИА «Новости».

«Они, капитан и помощник капитана находятся в отеле, команду разделили. Остальных держат в каютах и не выпускают на палубу. Ежедневно проводятся допросы и досмотры. Это мы узнали от консула дипмиссии в Пхеньяне Мамаева, которому удалось посетить судно», – сказал Седлер.

По его словам, судно отконвоировали в Вонсан – судовладелец отследил положение по спутниковой связи, после всякая связь с экипажем оборвалась.

«Сейчас мы узнаем о положении моряков только через посольство. Со слов Мамаева, у него есть беспокойство, что вода и продукты на судне заканчиваются. Чтобы обеспечивать безопасную стоянку судна, вахта должна нестись круглосуточно. А пограничники КНДР парализовали работу, безопасность судна встала под угрозу», – добавил представитель судовладельца.

Он также отметил, что компания делала маршрутизацию и убедилась, что судно шло по обычному маршруту. «Есть 12-мильные территориальные воды государства. КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с еще дополнительными 50 милями. Это зона водной территории, где свободно перемещаются суда РФ и других стран», – сказал Седлер.

Представитель компании-судовладельца добавил, что судно добывает краба в подзоне «Приморье», потом идет в порт Зарубино, где после всех формальностей везет груз в порт Сокчо, по пути как раз проходит зону, где произошло задержание.

Ранее российские дипломаты встретились с экипажем задержанного Северной Кореей рыболовецкого судна.