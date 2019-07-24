Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты встретились с членами экипажа российского судна, задержанного в КНДР на прошлой неделе, сообщил представитель МИД России во Владивостоке.

По словам российского дипломата, судно было задержано пограничной службой КНДР. На нем находится 17 членов экипажа, двое из которых южнокорейцы, передает ТАСС.

«В тот же день [18 июля] посольство было уведомлено, дипломаты с самого начала работают над разрешением ситуации. Насколько я знаю, им удалось уже встретиться с экипажем судна», – сообщил представитель МИД.

Накануне стало известно, что Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно.