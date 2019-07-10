Марка с Путиным может принести хороший доход

Северная Корея выпустила марки, посвященные визиту Ким Чен Ына в Россию. На почтовом блоке изображен момент рукопожатия между Владимиром Путиным и лидером КНДР. Это не первая почтовая марка с российским президентом. Но с учетом небольшого тиража выпуска такая марка может вырасти в цене. И подобные примеры уже есть.

Почта КНДР выпустила две марки «на память о визите в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына» – так гласит размещенный на них текст на русском. Тиражи у выпусков традиционно небольшие, но номинал недорогой – 100 вон у блока с фотографией президентов и 30 вон у марки с гербами обеих стран. На сайте корейского почтового ведомства их можно будет купить меньше чем за 100 рублей. Хотя встреча во Владивостоке состоялась еще в апреле, марки вышли только сейчас. Впрочем, выпуск, посвященный переговорам Кима и Трампа, состоявшимся прошлым летом в Сингапуре, пришлось ждать вообще целый год.

Северные корейцы вообще вошли в историю филателии, став первой страной в мире, выпустившей марку с Путиным – после того, как в июне 2000 года президент России посетил Пхеньян (что стало первым визитом руководителя нашего государства в КНДР за всю историю отношений). Тогда на блоке был изображен момент встречи Путина в аэропорту Ким Чен Иром, отцом нынешнего северокорейского вождя.

Потом были еще два выпуска – в 2001 и 2002 годах, когда Путин с Кимом встречались в Москве и Владивостоке. Попал на корейские марки даже Дмитрий Медведев – его переговоры в августе 2011 года в Бурятии с Ким Чен Иром стали последней встречей лидера КНДР с иностранным руководителем.

Изображения руководителей нашего государства на иностранных почтовых марках не такая уж и редкость.

Но того же Путина можно встретить совсем нечасто. Кроме КНДР, есть еще Азербайджан (дважды) и Узбекистан (трижды), Молдавия и Монголия. Причем все эти выпуски посвящены не самому Путину, а двухсторонним отношениям или местным лидерам. Азербайджан отметил визит Путина в Баку в 2001-м, поместив на марку фото встречи с Гейдаром Алиевым, а спустя пару лет поместил фото с переговоров двух президентов на юбилейный блок, посвященный 80-летию бывшего члена Политбюро ЦК КПСС.

Узбекистан отмечал годовщины своей независимости огромными сериями марок, на части из которых были фото Ислама Каримова с различными иностранными лидерами – в том числе и с Путиным. И уже после смерти Каримова одну из его встреч с президентом России отметили отдельной маркой. Молдавия вообще просто отметила саммит стран СНГ – коллективной фотографией всех президентов. А вот Монголия посвятила почтовый блок «историческому визиту» Путина в республику в октябре 2014-го.

Существующие еще несколько марок с портретами Путина или фотографиями его встреч с иностранными лидерами можно смело называть спекулятивными. Ведь выпустившие их страны – в основном африканские – не преследовали никакой иной цели, кроме как заработать на продаже своих выпусков, не имеющих никакого отношения ни к внешней политике их государств, ни к их отношениям с Россией. Точно так же международные рынки заваливают сотнями серий с принцессой Дианой, американскими президентами, а в последние годы все чаще и с китайскими лидерами, особенно Мао Цзэдуном.

Есть, правда, еще несколько марок, посвященных встречам Путина с Бушем-младшим – их выпускали Словения и Словакия, где в 2001 и 2005 годах и проходили переговоры. Но на них нет никаких изображений двух президентов и все ограничивается надписью «Саммит Путин – Буш».

Увидеть Путина на российских марках тоже невозможно – у нас действует правило, по которому на них не допускается прижизненное изображение кого бы то ни было. Поэтому есть всего четыре марки с упоминанием Путина – в честь его избрания в 2000 году, инаугураций 2012 и 2018 годов. Цитата Путина есть и на почтовом блоке, посвященном 20-летию Конституции, выпущенном в 2013 году. Тиражи у них большие. Например, марка 2018 года номиналом 22 рубля выпущена в количестве 252 тысяч.

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Но вот почтовый блок с этой же маркой вышел тиражом всего в три тысячи экземпляров и в продажу не поступал – его стоимость у коллекционеров уже превышает 10 тысяч рублей. Дороже только выпущенный к инаугурации Дмитрия Медведева в мае 2008-го малый лист (четыре марки с полями) – при номинале в 28 рублей он стоит сейчас в районе 200 тысяч. Причина – сверхмалый тираж, всего 300 экземпляров.

Традиция не изображать первых лиц при их жизни на марках возникла в России в позднесоветские годы – раньше в этом не видели ничего предосудительного. Учитывая, что первая в мире марка была выпущена в 1840 году в Великобритании с портретом королевы Виктории, помещенный на марку портрет первого лица (монарха или президента) раньше был одним из главных сюжетов в филателии. Сейчас в основном эта традиция тоже сохранилась – причем не только в монархиях, европейских или азиатских, но и многих вполне республиканских странах. Чехия, Финляндия, не говоря уже об африканских странах или КНДР (большая часть выпусков которой посвящена Кимам – деду, сыну или внуку). Другие страны помещают портреты своих президентов и премьеров на марки уже после их смерти – так делают США, Индия, Франция, Италия, Германия (впрочем, ФРГ выпустила марки с Гельмутом Колем еще при его жизни).

Япония же вообще не изображает на своих марках ни императора, ни премьер-министров, ни при жизни, ни после смерти (исключение делается только для свадьбы наследного принца). Китай сейчас отмечает только своих усопших своих руководителей. Но в 50–60-е годы китайские марки с Мао Цзэдуном были одним из самых ярких проявлений культа личности. Теперь их активно скупают китайские коллекционеры, а цена пары невыпущенных выпусков стремится к миллиону долларов.

В России ничего подобного не было даже в сталинские годы. Традиция изображения первых лиц на марках у нас вообще не очень развита. Николай Второй первый и последний раз появился на марках в серии, выпущенной к 300-летнему юбилею дома Романовых в 1913 году. Ленина при жизни на марках не изображали. Зато после его смерти начался расцвет «ленинианы». Начиная с траурной серии и до 1991 года были выпущены тысячи марок с вождем мирового пролетариата – от портретных до посвященных его музеям, с картинами и скульптурами, в кепке и без. Ленинская тема стала одной из самых распространенных в мировой филателии: страны социалистического лагеря, африканские и азиатские государства регулярно выпускали все новые и новые марки.

Отечественных марок со Сталиным не так уж и много, не наберется и трех десятков, причем персонально генсеку посвящены всего семь: блок из четырех марок к 70-летию, марка, выпущенная после его смерти, и две марки к 75-летию. Основная масса – это картины, на которых Ленин изображен вместе со Сталиным, медали, например «За победу над Германией» с профилем Сталина.

Хрущева на наших марках не было. Да и вообще при его жизни только одна страна, ГДР, отметила его на своих выпусках. Брежнев долгие годы не появлялся на марках СССР (были лишь несколько иностранных выпусков, в основном соцстран, посвященных его визитам, например на Кубу или в ГДР). И только в 1977 году к принятию новой Конституции советская почта не выдержала и поместила портрет генсека на памятном блоке. Вторым и последним стал выпущенный как бы по поводу открытия линии тропосферной связи СССР – Индия блок с портретами Брежнева и Индиры Ганди – его выход «странным» образом совпал с 75-летием Леонида Ильича.

Михаил Горбачев, как и Борис Ельцин, не появлялись на отечественных марках – только их цитаты. Зато Горбачеву посвящено множество спекулятивных выпусков в Африке и Азии, как мировой знаменитости, вроде папы Иоанна Павла Второго или Рональда Рейгана. Есть, впрочем, и одна нормальная марка – норвежцы отметили его как лауреата Нобелевской премии мира.

Конечно, филателия сейчас утратила то значение, которое она имела еще полвека назад. Однако почтовые марки все еще остаются для многих стран как способом пропаганды, в том числе и за рубежом, так и элементом дипломатии. В свое время «лениниана» служила целям продвижения социалистических идей и образа СССР за границей, а клочки бумаги с портретом Ленина были реально запрещены в некоторых странах. Еще совсем недавно, кстати, в Южной Корее марки с северокорейскими вождями и политической тематикой тоже были под запретом. Но сейчас в Сеуле уже никого не посадят за блок с Кимом и Путиным.