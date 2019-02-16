США потребовали от союзников прекратить закупки оружия на Востоке

Соединенные Штаты не будут сложа руки наблюдать за тем, как их союзники закупают оружие у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы просто так не будем смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников», – приводит его слова ТАСС.

«Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока», – добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, несмотря на давление со стороны США.

Напомним, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия вышла на вторую после Соединенных Штатов позицию по продаже вооружений, впервые потеснив британские фирмы. И хотя доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия существенно меньше американской (в 2017 году РФ – 9,5%, а США – 57%), Вашингтон активно борется за мировой оружейный рынок, срывая крупные российские сделки.