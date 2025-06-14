На одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА

Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

Воробьев: Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что девочка по имени Николь, которую мать оставила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, была найдена и передана врачам. После этого она находилась в турецкой больнице и доме ребенка, пока российские и турецкие ведомства договаривались о возвращении.

Губернатор отметил, что недавно Николь приехала в Подмосковье вместе с приемной мамой Марией в Павловский Посад, где ее приняли в опытную семью Макаровых. У этой семьи уже есть еще один приемный ребенок. Губернатор выразил благодарность всем ведомствам, которые помогли вернуть девочку на родину.

Кроме того, он напомнил, что в Московской области отказались от системы детских домов, а все дети-сироты воспитываются в приемных или гостевых семьях. Воробьев подчеркнул, что для желающих усыновить ребенка действует онлайн-запись на подготовительные курсы через региональный портал госуслуг.

По словам губернатора, в Подмосковье насчитывается порядка 500 гостевых семей и более 15 тыс. приемных родителей, которые заботятся о более чем 21 тыс. детей-сирот. Воробьев выразил уверенность, что теперь у Николь все будет хорошо.

Накануне девочка, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию после оформления российского гражданства и свидетельства о рождении.

Напомним, россиянка родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений. Уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту.