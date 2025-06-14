Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.26 комментариев
Кровля многоквартирного дома повреждена после атаки дрона ВСУ на Белгород
Губернатор сообщил о повреждении дроном кровли многоквартирного дома в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил Telegram-канале, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля многоквартирного дома.
«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома», – сказано в посте.
Гладков уточнил, что пострадавших из-за дрона ВСУ нет.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника на поселок Борисовка Белгородской области погиб двухлетний ребенок.