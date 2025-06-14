Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.26 комментариев
Житель Ставропольского края пострадал при падении обломков сбитого БПЛА
Житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», – сказано в сообщении.
Губернатор уточнил, что на месте работают оперслужбы, территория обследуется.
Около 3.00 Владимиров сообщал, что в регионе объявлена опасность беспилотников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля многоквартирного дома.