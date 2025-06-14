ЦАХАЛ заявил о четвертой волне ракетных атак со стороны Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о четвертой волне атак Ирана

Tекст: Ирма Каплан

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет из Ирана в сторону Государства Израиль», – сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Новостное агентство Fars сообщило в Telegram-канале о сильных взрывах в Хайфе.

«Оккупационная армия объявила состояние тревоги после подтверждения новой волны иранских ракетных атак. Атаки сосредоточены на севере оккупированной Палестины. Сирены тревоги прозвучали на больших территориях оккупированных Голан, Галилеи, Хайфы и Тверии. Очевидцы сообщают о сильных взрывах на севере оккупированной Палестины», – сообщило агентство.

По данным Al-Mayadeen, сирены звучат на Южных Голанских высотах, в Галилейском море, Афуле и Верхнем Назарете. По данным израильских СМИ, сильные взрывы слышны в нескольких местах на севере и в Хайфе.

«Четвертая партия ракет, запущенных из Ирана, нацелена на районы на севере Израиля», – сказано в Telegram-канале.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал усилить атаки на Израиль и атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.