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Иран пригрозил ударом по базам любой защищающей Израиль страны
CNN: Иран будет атаковать базы любой защищающей режим Израиля страны
Иран усилит атаки на Израиль и будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить, сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.
Иран усилит свои атаки на Израиль и будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить, сообщил CNN в пятницу высокопоставленный иранский чиновник.
«Иран оставляет за собой право, в соответствии с международным правом, решительно ответить этому (израильскому) режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми целями Ирана», – сказал источник.
В пятницу источники в США и Израиле сообщили CNN, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные по Израилю. Один израильский информатор заявил, что другие страны региона также поддерживали израильскую ПВО.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.
Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.