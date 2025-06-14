Иран пригрозил ударом по базам любой защищающей Израиль страны

CNN: Иран будет атаковать базы любой защищающей режим Израиля страны

Tекст: Ирма Каплан

Иран усилит свои атаки на Израиль и будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить, сообщил CNN в пятницу высокопоставленный иранский чиновник.

«Иран оставляет за собой право, в соответствии с международным правом, решительно ответить этому (израильскому) режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми целями Ирана», – сказал источник.

В пятницу источники в США и Израиле сообщили CNN, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные по Израилю. Один израильский информатор заявил, что другие страны региона также поддерживали израильскую ПВО.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.