Названа дата подписания Трампом документа по Голанским высотам

Документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами президент США Дональд Трамп подпишет 25 марта, сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

«Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами», – цитирует Каца Reuters.

Он добавил, что связи Израиля и США сейчас близки как никогда.

В четверг Трамп заявлял о признании израильского суверенитета над регионом Голанские высоты, которые Сирия считает своей территорией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН.

МИД Сирии назвал заявление президента США безответственным. Турция также предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. В свою очередь Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет.