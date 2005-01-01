Помпео сравнил ситуации вокруг Голанских высот и Крыма

В Сенате США главу Госдепа Майка Помпео попросили сравнить оккупацию Израилем Голанских высот и воссоединение Крыма с Россией.

Помпео оправдал действия Израиля тем, что тот «оборонялся» и «получил Голанские высоты», поскольку «находился под атаками». Израиль «взял эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», сказал глава Госдепа.

По его мнению, Россия «в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», передает РИА «Новости».

Сенатор-демократ Дик Дурбин, который и поднял вопрос Крыма и Голанских высот, напомнил, что территория, занятая в ходе военных действий, считается оккупированной в соответствии с международными нормами. Помпео заявил, что сенатор может обсудить этот вопрос с сотрудниками Госдепа.

Госсекретарь также заявил, что есть и фактор «практической политики»: «Если все именно так и за агрессию не надо платить, что если вы атакуете и теряете часть своей земли в результате того, что напали, и получаете ее обратно, просто потому, что не преуспели в этом, это очень плохая система».

Дурбин заявил, что в таком случае США могут претендовать на земли Ирака. Помпео ответил, что можно «приводить десятки примеров».

Напомним, США продолжают игнорировать тот факт, что за воссоединение с Россией высказались сами жители Крыма на референдуме.

США заявили о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.

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