Израиль и Украина начали «туристическую войну»

В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов.

Посол Израиля в Киеве Йоэль Леон пообещал в ближайшие дни встретиться с представителями украинского МИДа и украинского иммиграционного управления, сообщил израильский портал MIGNEWS. На повестке будет «туристический кризис» в отношениях двух стран.

Кризис возник вечером 15 февраля, когда в израильском аэропорту Бен-Гурион задержали 140 украинских граждан. Украинцев удерживали в аэропорту пять часов, отобрав паспорта. Основанием для отказа стало «отсутствие достаточных средств», необходимых для пребывания в стране. Спустя несколько часов в киевском аэропорту Борисполь в ответ были задержаны 35 граждан еврейского государства – все мужчины. С рейса авиакомпании «Эль Аль» свободно пропустили только женщин. Мужчин несколько часов держали взаперти. Среди них оказалось много хасидов, поэтому в соцсетях появилось предположение, что попытка их депортировать имеет религиозную подоплеку. По сути, две страны взяли пассажиров обоих рейсов в заложники, только пропорция не была справедливой – 140 на 35. Под утро ситуация разрешилась – и тех, и тех одновременно пропустили.

Депутат Верховной рады Георгий Логвинский приписал в своем «Фейсбуке» себе заслугу в миротворчестве: «Под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе».

Однако далеко не всем так везет. Очень многих депортируют.

С израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан, возмущался Логвинский.

«Вчера вернули с Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!

Два года на разных уровнях – от премьер-министра до министра МВД Израиля – были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим гражданам», – жалуется депутат и добавляет, что обещания не выполнены.

В МИД Украины признают, что количество отказов для граждан Израиля в последнее время увеличилось. С начала года их было 96, за то же время в Израиль не пустили порядка 500 украинцев. По данным прессы, из аэропорта Бен-Гурион в прошлом году отправили назад почти 4500 граждан Украины.

«Говорить о том, что с нашей стороны есть какая-то предвзятость к гражданам Израиля, нельзя. О симметричном ответе речи не идет», – заявил ТАСС помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Вместе с тем он напомнил, что в последнее время многим иностранцам отказывают во въезде в страну из-за «сложной военно-политической ситуации в результате агрессии России».

Вполне возможно, что пограничники даже говорят правду, однако неполную – в Киеве просто боятся, что президентские выборы им испортят российские лазутчики, которые массово въедут, пользуясь израильскими паспортами. Не секрет, что десятки тысяч россиян одновременно обладают и паспортами еврейского государства.

«Очень может быть, что украинские власти считают, что многие россияне приедут под израильским флагом на Украину, чего бы им не хотелось, – сказал газете ВЗГЛЯД израильский публицист Шамир Исраэль. – Если эта версия верна, то все будет проще, когда выборы пройдут».

Другим объяснением Исраэль назвал то, что «среди приезжающих с израильскими паспортами евреев на Украину очень многие связаны с движением, которое называет себя хасиды раби Нахмана из Браслава». Это движение можно отнести к религиям «New Age», и, по словам Исраэля, ее представителей отличает «неадекватное поведение», которое и могло стать причиной для отказа во въезде на Украину израильтянам.

Исраэль признал, что уже давно «израильские службы эмиграции, которые работают в аэропорту Бен-Гурион, в главном аэропорту Израиля, дискриминируют украинцев», не пуская их в страну, и объясняют это тем, что часто эти люди остаются в стране после истечения визы и работают нелегально.

По мнению публициста, украинцам это все порядком надоело, и они не пускают израильтян в ответ на их «хамские» действия.

По мнению киевского политолога Михаила Погребинского, конфликт начал Израиль, который стал массово высылать граждан Украины. «Связано это, как я понимаю, с тем, что наши люди не имели разрешения на пребывание больше какого-то определенного срока, разрешения на работу. Они фактически нелегалы. Израиль по какой-то причине решил избавиться от этих нелегалов», – считает Погребинский. Потом последовала ответная реакция украинских пограничников.

Впрочем, эксперт уверен, что Израиль и Украина скоро утрясут «туристический кризис». «Есть массовый обмен людьми, много родственников и так далее. Все равно придется находить общий язык, согласовывать позиции», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, напоминает Погребинский, Израиль и Украину в данном вопросе могут помирить дипломаты США, которые остаются «старшим товарищем» для обеих стран. «Я думаю, что с помощью Госдепа США найдут какую-то общую позицию», – заключил он.

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Стоит заметить, что отношения Украины и Израиля периодически омрачают разного рода скандалы. Так, в сентябре 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин, выступая с трибуны Верховной рады по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра, сказал: среди пособников нацистов особо выделялись «бойцы ОУН*, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам». С осуждением его слов выступили многие украинские политики, в частности лидер Радикальной партии Олег Ляшко. А зампред Госкомитета по телевидению Богдан Червак назвал слова Ривлина «плевком в душу украинцев».

В последующие годы израильские и международные организации не раз выражали недовольство ростом антисемитизма на Украине. Так, в конце декабря 2018 года Центр Симона Визенталя выпустил заявление, в котором говорилось: «Украина стала одним из главных распространителей искаженной истории Холокоста».

В январе во время поездки Петра Порошенко в Израиль сорвался визит к патриарху Иерусалимскому Феофилу III (с ним Порошенко рассчитывал встретиться в рамках «томос-тура»). Высказывались предположения, что причиной отмены встречи стало ухудшение имиджа Украины – в том числе из-за прославления там нацистских пособников.

Вряд ли этот имидж мог улучшить флешмоб «Я – бандеровец», устроенный сотрудниками МВД Украины. В прошлую среду американская еврейская организация NCSEJ выразила свое возмущение тем, что «некоторые украинские полицейские публично задекларировали свое восхищение украинскими националистами, сотрудничавшими с нацистами».

А в прошлую субботу в 13.30 на экране, установленном в киевском торговом центре Gorodok Gallery, на несколько минут появилось изображение свастики. В торговом центре уверяли, что система управления медийными экранами подверглась хакерской атаке. Но фото картинки из киевского центра, сделанное посетителем центра, появилось в интернете и попало в израильские СМИ, вызвав у жителей страны вполне понятное возмущение.