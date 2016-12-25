Израиль и Украина начали «туристическую войну»

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22 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией

Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
РИА Новости
Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты? Подробности...
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Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

В ряде случаев Россия сама должна учить Евросоюз соблюдать права человекаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно. Подробности...
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Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

«Ребенок начал позволять себе нецензурные выражения и прочее. Муж не сдержался и макнул его головой в унитаз»Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС
Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Что делать, чтобы пятиклассники не доводили одноклассниц до операционной, а родителям не приходилось макать школьных хулиганов головой в унитаз? Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Непримиримая битва за праздники

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Тоска по Сталину как современный культ карго

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Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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        Что для вас 23 февраля?
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          Израиль и Украина начали «туристическую войну»

          Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасиды   22 февраля 2019, 13:12
          Фото: Виктор Драчев/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Анна Кукушкина

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          В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов.

          Посол Израиля в Киеве Йоэль Леон пообещал в ближайшие дни встретиться с представителями украинского МИДа и украинского иммиграционного управления, сообщил израильский портал MIGNEWS. На повестке будет «туристический кризис» в отношениях двух стран.

          Кризис возник вечером 15 февраля, когда в израильском аэропорту Бен-Гурион задержали 140 украинских граждан. Украинцев удерживали в аэропорту пять часов, отобрав паспорта. Основанием для отказа стало «отсутствие достаточных средств», необходимых для пребывания в стране. Спустя несколько часов в киевском аэропорту Борисполь в ответ были задержаны 35 граждан еврейского государства – все мужчины. С рейса авиакомпании «Эль Аль» свободно пропустили только женщин. Мужчин несколько часов держали взаперти. Среди них оказалось много хасидов, поэтому в соцсетях появилось предположение, что попытка их депортировать имеет религиозную подоплеку. По сути, две страны взяли пассажиров обоих рейсов в заложники, только пропорция не была справедливой – 140 на 35. Под утро ситуация разрешилась – и тех, и тех одновременно пропустили.

          Депутат Верховной рады Георгий Логвинский приписал в своем «Фейсбуке» себе заслугу в миротворчестве: «Под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе».

          Однако далеко не всем так везет. Очень многих депортируют.

          С израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан, возмущался Логвинский.

          «Вчера вернули с Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!

          Два года на разных уровнях – от премьер-министра до министра МВД Израиля – были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим гражданам», – жалуется депутат и добавляет, что обещания не выполнены.

          В МИД Украины признают, что количество отказов для граждан Израиля в последнее время увеличилось. С начала года их было 96, за то же время в Израиль не пустили порядка 500 украинцев. По данным прессы, из аэропорта Бен-Гурион в прошлом году отправили назад почти 4500 граждан Украины.

          «Говорить о том, что с нашей стороны есть какая-то предвзятость к гражданам Израиля, нельзя. О симметричном ответе речи не идет», – заявил ТАСС помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Вместе с тем он напомнил, что в последнее время многим иностранцам отказывают во въезде в страну из-за «сложной военно-политической ситуации в результате агрессии России».

          Вполне возможно, что пограничники даже говорят правду, однако неполную – в Киеве просто боятся, что президентские выборы им испортят российские лазутчики, которые массово въедут, пользуясь израильскими паспортами. Не секрет, что десятки тысяч россиян одновременно обладают и паспортами еврейского государства.

          «Очень может быть, что украинские власти считают, что многие россияне приедут под израильским флагом на Украину, чего бы им не хотелось, – сказал газете ВЗГЛЯД израильский публицист Шамир Исраэль. – Если эта версия верна, то все будет проще, когда выборы пройдут».

          Другим объяснением Исраэль назвал то, что «среди приезжающих с израильскими паспортами евреев на Украину очень многие связаны с движением, которое называет себя хасиды раби Нахмана из Браслава». Это движение можно отнести к религиям «New Age», и, по словам Исраэля, ее представителей отличает «неадекватное поведение», которое и могло стать причиной для отказа во въезде на Украину израильтянам.

          Исраэль признал, что уже давно «израильские службы эмиграции, которые работают в аэропорту Бен-Гурион, в главном аэропорту Израиля, дискриминируют украинцев», не пуская их в страну, и объясняют это тем, что часто эти люди остаются в стране после истечения визы и работают нелегально.

          По мнению публициста, украинцам это все порядком надоело, и они не пускают израильтян в ответ на их «хамские» действия.

          По мнению киевского политолога Михаила Погребинского, конфликт начал Израиль, который стал массово высылать граждан Украины. «Связано это, как я понимаю, с тем, что наши люди не имели разрешения на пребывание больше какого-то определенного срока, разрешения на работу. Они фактически нелегалы. Израиль по какой-то причине решил избавиться от этих нелегалов», – считает Погребинский. Потом последовала ответная реакция украинских пограничников.

          Впрочем, эксперт уверен, что Израиль и Украина скоро утрясут «туристический кризис». «Есть массовый обмен людьми, много родственников и так далее. Все равно придется находить общий язык, согласовывать позиции», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          Кроме того, напоминает Погребинский, Израиль и Украину в данном вопросе могут помирить дипломаты США, которые остаются «старшим товарищем» для обеих стран. «Я думаю, что с помощью Госдепа США найдут какую-то общую позицию», – заключил он.

          Стоит заметить, что отношения Украины и Израиля периодически омрачают разного рода скандалы. Так, в сентябре 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин, выступая с трибуны Верховной рады по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра, сказал: среди пособников нацистов особо выделялись «бойцы ОУН*, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам». С осуждением его слов выступили многие украинские политики, в частности лидер Радикальной партии Олег Ляшко. А зампред Госкомитета по телевидению Богдан Червак назвал слова Ривлина «плевком в душу украинцев».

          В последующие годы израильские и международные организации не раз выражали недовольство ростом антисемитизма на Украине. Так, в конце декабря 2018 года Центр Симона Визенталя выпустил заявление, в котором говорилось: «Украина стала одним из главных распространителей искаженной истории Холокоста».

          В январе во время поездки Петра Порошенко в Израиль сорвался визит к патриарху Иерусалимскому Феофилу III (с ним Порошенко рассчитывал встретиться в рамках «томос-тура»). Высказывались предположения, что причиной отмены встречи стало ухудшение имиджа Украины – в том числе из-за прославления там нацистских пособников.

          Вряд ли этот имидж мог улучшить флешмоб «Я – бандеровец», устроенный сотрудниками МВД Украины. В прошлую среду американская еврейская организация NCSEJ выразила свое возмущение тем, что «некоторые украинские полицейские публично задекларировали свое восхищение украинскими националистами, сотрудничавшими с нацистами».

          А в прошлую субботу в 13.30 на экране, установленном в киевском торговом центре Gorodok Gallery, на несколько минут появилось изображение свастики. В торговом центре уверяли, что система управления медийными экранами подверглась хакерской атаке.  Но фото картинки из киевского центра, сделанное посетителем центра, появилось в интернете и попало в израильские СМИ, вызвав у жителей страны вполне понятное возмущение.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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