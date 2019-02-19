Израильские СМИ отреагировали на демонстрацию свастики на улице Бандеры в Киеве

СМИ Израиля обратили внимание на появление в торговом центре Киева Gorodok Gallery на LED-лестнице нацистской свастики.

Видео со свастикой в киевском ТЦ перепостил к себе в профиль директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сообщает «Страна.ua». По его мнению, это событие связано с факельным маршем радикалов с лозунгом «Бандера, вставай».

В администрации ТЦ пояснили, что управление лестницей было взломано хакерами.

На инцидент обратили внимание сразу несколько израильских изданий.

The Times of Israel так сообщило об этом происшествии: «В торговом центре на Украине, расположенном на улице, названной в честь пособника нацистов, на лестнице появилась большая свастика». В издании отметили, что около часа спустя по украинской столице с факелами прошли несколько сотен радикалов.

The Jerusalem Post напомнила, что улица Бандеры появилась в Киеве в 2016 году после переименования Московского проспекта, которое произошло вопреки протестам.

The Jewish Press завершило статью о свастике в киевском ТЦ так: «Нужно задаться вопросом, что евреи все еще делают там, и что еще нужно, чтобы убедить их уйти, если не ради их собственной безопасности, то хотя бы ради благополучия их семей».