Шарий: «Бандеровцы» оскорбились так, будто их назвали «шлюхами»

«Украинские силовики относятся к Бандере по-разному, всё от человека зависит. Сейчас вообще никто не понимает, зачем силовики начали извиняться и писать в социальных сетях «Я – Бандера», – заявил газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя недавний скандал в Киеве с участием полиции и националистов.

«Получается, что они, с одной стороны, извиняются, а с другой стороны – говорят, что они – «Бандера», но при этом Бандера – явно что-то плохое, раз они извиняются», – пояснил блогер.

«Если я, к примеру, коммунист, и мне скажут: «Ложись, Че Гевара!» – я не восприму это как оскорбление. Почему они восприняли фразу «Ложись, Бандера!» как оскорбление – вопрос интересный. То есть они оскорбились так, будто бы им сказали «Ложись, шлюха!». Но ведь Бандера для них герой. Получается двоякая история», – иронизирует Шарий.

«Плюс, если помните, Пётр Алексеевич как-то рассказывал про «циничных бандер» и о том, что они бандиты. Это значит, что полицейский сказал «Ложись, бандит!», потому что он слушал выступление президента. Значит, им надо запрещать смотреть Порошенко, потому что они могут научиться плохому», – резюмировал Шарий.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 февраля полиция Киева задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. Сторонники задержанных пошли на штурм отделения полиции. Правоохранители задержали 40 человек, трое стражей порядка пострадали. Сообщалось, что в ходе задержания радикалов один из полицейских крикнул фразу «ложись, Бандера!». Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения полицейскими полномочий.

Позже руководство МВД Украины жестко раскритиковало киевского полицейского, который при задержании митингующих, пошедших на штурм отделения столичной полиции, выкрикнул фразу «ложись, Бандера!».

Украинские СМИ также пишут, что полицейские запустили флешмоб в социальных сетях под названием «Я – бандеровец». Такие сообщения разместили глава Нацполиции Сергей Князев, его заместитель Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, его заместитель Алексей Билошицкий и другие правоохранители.

С поддержкой флешмоба также выступили министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Украины Юрий Луценко и другие видные политики.

Напомним, Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых – 110-я годовщина со дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН**, чье боевое крыло – «Украинская повстанческая армия**»; организации запрещены в России) Степана Бандеры.

Москва выразила сожаление, что западные кураторы Киева, а также международные организации и правозащитные структуры не реагируют на учреждение Украиной «дня Бандеры».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на Украине изменилось отношение к Бандере после Евромайдана.