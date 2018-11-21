День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Верховная рада приняла постановление о памятных датах и юбилеях, которые должны отмечаться на Украине в 2019 году, в их число включен день рождения Степана Бандеры.

Мероприятия, посвященные памятным датам, должны организовать министерства образования и культуры, а также комитет по вопросам телевидения и радиовещания. Празднования планируются в том числе в школах и вузах.

110-я годовщина со дня рождения Бандеры приходится на 1 января. Теперь это будет официальный праздник на Украине, передает «112 Украина».