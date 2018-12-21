МИД отреагировал на учреждение на Украине «дня Бандеры»

МИД России сожалеет, что западные кураторы Киева, а также международные организации и правозащитные структуры не реагируют на учреждение Украиной «дня Бандеры».

В комментарии на сайте министерства говорится, что вызывает сожаление «отсутствие должной реакции» на происходящее со стороны «западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о «демократических ценностях».

Отмечается, что поклонение «подобного рода гнусным историческим персонажам – это не только презрительное отношение к украинскому народу», большая часть которого не считает Бандеру своим «героем», но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников.

В МИД выразили надежду, что «следующее поколение украинских политиков будет более избирательно относиться к трактовке событий прошлого и не станет переписывать его под свои конъюнктурные потребности», как это делает Киев в данный момент.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых – 110-я годовщина со дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*, чье боевое крыло – «Украинская повстанческая армия*»; организации запрещены в России) Степана Бандеры.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на Украине изменилось отношение к Бандере после евромайдана.