На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас?

Все вчерашние новости с Украины представляли собой бесконечную нарезку из Зеленского, журналистов и фастфуда – общение украинского президента с прессой побило все мыслимые рекорды и длилось порядка 14 часов. В этом марафоне было легко упустить выступление музыканта Харьковского академического театра музыкальной комедии Петра Мальцева. Между тем оно стоит того, чтобы на время отвлечься от вала заявлений украинского президента.

Харьковский музыкант выступил не на сцене, а в соцсетях. Но большинство украинцев узнает его благодаря Facebook. «Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно. Стреляете по своим городам и называете это «перемогой»?.. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», – пишет музыкант.

В театре уже поспешили заявить, что: 1) мнение своего музыканта не разделяют; 2) в репертуаре театра множество украинских произведений; 3) лишат Мальцева премий и поощрений.

Наказания гривной и выражения верноподданнических настроений вряд ли будет достаточно. По запросу «учитель сепаратизм» можно найти массу новостных сообщений об увольнениях педагогов школ и вузов за куда менее откровенную демонстрацию подобных политических убеждений. И не исключено, что в скором времени музыканту придётся сменить не только место работы, но и страну.

Те, кто молчал, перестали молчать

В общем, история, с одной стороны, вполне типичная. С другой – нельзя не отметить, что в последнее время немало украинцев публичных профессий (музыканты, спортсмены, селебрити) стали куда откровеннее выражать своё отношение к происходящему. Эдакая украинская оттепель.

В начале октября победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2019» Маргарита Паша достаточно резко высказалась по поводу языковой истерии в стране вообще и в публичной сфере в частности. Известная ведущая Екатерина Осадчая обвинила девушку в нежелании записывать интервью на украинском языке. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!» – ответила та в Instagram, вызвав настоящую бурю критики.

На эту тему

Настоящим «гнездом сепаратизма» стал украинский бокс: «Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту [речь о Петре Порошенко – Авт.] нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?» – рубил в июне правду-матку украинский боксер Александр Гвоздик.

Его коллега Александр Усик постоянно скандалит с радикально настроенными журналистами, провоцирующими его во время пресс-конференций. У Усика много «грехов» перед патриотами. Он – прихожанин канонической УПЦ и всегда это подчёркивает. Он ездит в Крым и не собирается от этого отказываться. Во время общения с журналистами в январе 2018 года он не ответил на уже классический вопрос «Чей Крым?», назвав вопрос собачьим, а журналиста – провокатором. Похожим образом он отвечал на этот вопрос и в 2016 году.

Всё больше публичных персон используют эту формулу – демонстративный отказ от ответа: «Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать... Произошло то, что там появились две границы – украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами», – заявили в феврале финалистки отбора на «Евровидение-2019» сёстры Опанасюк (дуэт ANNA MARIA).

После таких слов ни на какое «Евровидение» их никто бы не пустил. Тем не менее молчать они не стали. Вернее, как раз наоборот: выразительно промолчали.

Украина живёт в удивительное время: гражданское мужество там нужно для молчания.

На вопрос Крыма напоролся в сентябре и украинский певец Олег Винник. «Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым... Это ничего не дает. Когда ты кричишь: «Наш Крым», а он не наш на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, правильно?.. Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального – жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, как по мне, которая называется АТО».

Уже упомянутое «Евровидение», как известно, завершилось на Украине ещё более крупным скандалом: победительница отбора Maruv не поехала на конкурс, поскольку отказалась прекратить свою гастрольную деятельность в России. В связи с чем один из украинских журналистов сформулировал рецепт травли: «...реакция должна быть соответствующей – полный срыв карьеры. Сделал неверный шаг – плати за это. «Maruv идет лесом со своей карьерой, потому что она делает вид, что может сидеть на двух стульях и в 2014 году ничего не произошло».

Публичных персон первыми вынуждали декларировать свою «патриотическую позицию». А отказ от такой декларации грозил бойкотом, разрывом сотрудничества и т. п.: рынок-то маленький. И вот пока одни наперегонки давали деньги волонтёрам и ездили на передовую с концертами, другие отмалчивались по углам. Теперь отмалчиваются публично. И то верно: по углам передушить проще.

На самом деле примеров ещё больше, но нет смысла перегружать ими небольшую публикацию. Причём особенно богат на такой молчаливый или активный протест как раз текущий год

Причины оттепели

Есть как минимум две гипотезы, почему так. Первая наиболее очевидна: смена власти. Мы часто пишем о том, что Зеленский мало чем отличается от своего предшественника. Но упоротых пропагандистов и отбитых нацистов действительно сняли с довольствия. И люди этот ветер перемен чувствуют.

Вторая – банальная усталость.

От страха тоже можно устать. И в этом, наверное, самый главный плюс смены власти на Украине: загнанные в подполье несогласные перестают бояться. А без этого нечего и мечтать отобрать обратно страну у ликующей гопоты.

С другой стороны, Зеленскому пока милее другие артисты. Во время своего недавнего выступления в ООН украинский президент вспоминал Василия Слипака – оперного певца, который зачем-то поехал воевать в Донбасс, да ещё и в составе «Правого сектора*». Однако если Зеленский действительно пошёл в политику с тем же запалом, что и его киношный персонаж Голобородько, то ему придётся преодолевать инерцию украинского политического класса. Точно так же, как украинские публичные персоны стали избавляться от страха сказать или сделать что-то наперекор тусовке. Даже под угрозой отлучения от заработков, рекламных контрактов и т. п.

«Артистов, кучеров и проституток не трогать – они одинаково нужны любой власти», так якобы распоряжался во время Гражданской войны адмирал Колчак. Не все видят в этой фразе второе дно. Если перечисленные начинают отказывать в лояльности одной из властей и подобные примеры становятся массовыми – это повод крепко призадуматься.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД