На Украине растет волна признания «крымской реальности»

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11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Нет

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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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              На Украине растет волна признания «крымской реальности»

              Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальность   11 октября 2019, 13:12
              Фото: Никитин Максим/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас?

              Все вчерашние новости с Украины представляли собой бесконечную нарезку из Зеленского, журналистов и фастфуда – общение украинского президента с прессой побило все мыслимые рекорды и длилось порядка 14 часов. В этом марафоне было легко упустить выступление музыканта Харьковского академического театра музыкальной комедии Петра Мальцева. Между тем оно стоит того, чтобы на время отвлечься от вала заявлений украинского президента.

              Харьковский музыкант выступил не на сцене, а в соцсетях. Но большинство украинцев узнает его благодаря Facebook. «Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно. Стреляете по своим городам и называете это «перемогой»?.. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», – пишет музыкант.

              В театре уже поспешили заявить, что: 1) мнение своего музыканта не разделяют; 2) в репертуаре театра множество украинских произведений; 3) лишат Мальцева премий и поощрений. 

              Наказания гривной и выражения верноподданнических настроений вряд ли будет достаточно. По запросу «учитель сепаратизм» можно найти массу новостных сообщений об увольнениях педагогов школ и вузов за куда менее откровенную демонстрацию подобных политических убеждений. И не исключено, что в скором времени музыканту придётся сменить не только место работы, но и страну.

              Те, кто молчал, перестали молчать

              В общем, история, с одной стороны, вполне типичная. С другой – нельзя не отметить, что в последнее время немало украинцев публичных профессий (музыканты, спортсмены, селебрити) стали куда откровеннее выражать своё отношение к происходящему. Эдакая украинская оттепель. 

              В начале октября победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2019» Маргарита Паша достаточно резко высказалась по поводу языковой истерии в стране вообще и в публичной сфере в частности. Известная ведущая Екатерина Осадчая обвинила девушку в нежелании записывать интервью на украинском языке. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!» – ответила та в Instagram, вызвав настоящую бурю критики.

              Настоящим «гнездом сепаратизма» стал украинский бокс: «Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту [речь о Петре Порошенко – Авт.] нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?» – рубил в июне правду-матку украинский боксер Александр Гвоздик.

              Его коллега Александр Усик постоянно скандалит с радикально настроенными журналистами, провоцирующими его во время пресс-конференций. У Усика много «грехов» перед патриотами. Он – прихожанин канонической УПЦ и всегда это подчёркивает. Он ездит в Крым и не собирается от этого отказываться. Во время общения с журналистами в январе 2018 года он не ответил на уже классический вопрос «Чей Крым?», назвав вопрос собачьим, а журналиста – провокатором. Похожим образом он отвечал на этот вопрос и в 2016 году. 

              Всё больше публичных персон используют эту формулу – демонстративный отказ от ответа: «Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать... Произошло то, что там появились две границы – украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами», – заявили в феврале финалистки отбора на «Евровидение-2019» сёстры Опанасюк (дуэт ANNA MARIA).

              После таких слов ни на какое «Евровидение» их никто бы не пустил. Тем не менее молчать они не стали. Вернее, как раз наоборот: выразительно промолчали.

              Украина живёт в удивительное время: гражданское мужество там нужно для молчания.

              На вопрос Крыма напоролся в сентябре и украинский певец Олег Винник. «Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым... Это ничего не дает. Когда ты кричишь: «Наш Крым», а он не наш на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, правильно?.. Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального – жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, как по мне, которая называется АТО». 

              Уже упомянутое «Евровидение», как известно, завершилось на Украине ещё более крупным скандалом: победительница отбора Maruv не поехала на конкурс, поскольку отказалась прекратить свою гастрольную деятельность в России. В связи с чем один из украинских журналистов сформулировал рецепт травли: «...реакция должна быть соответствующей – полный срыв карьеры. Сделал неверный шаг – плати за это. «Maruv идет лесом со своей карьерой, потому что она делает вид, что может сидеть на двух стульях и в 2014 году ничего не произошло».

              Публичных персон первыми вынуждали декларировать свою «патриотическую позицию». А отказ от такой декларации грозил бойкотом, разрывом сотрудничества и т. п.: рынок-то маленький. И вот пока одни наперегонки давали деньги волонтёрам и ездили на передовую с концертами, другие отмалчивались по углам. Теперь отмалчиваются публично. И то верно: по углам передушить проще. 

              На самом деле примеров ещё больше, но нет смысла перегружать ими небольшую публикацию. Причём особенно богат на такой молчаливый или активный протест как раз текущий год

              Причины оттепели

              Есть как минимум две гипотезы, почему так. Первая наиболее очевидна: смена власти. Мы часто пишем о том, что Зеленский мало чем отличается от своего предшественника. Но упоротых пропагандистов и отбитых нацистов действительно сняли с довольствия. И люди этот ветер перемен чувствуют.

              Вторая – банальная усталость.

              От страха тоже можно устать. И в этом, наверное, самый главный плюс смены власти на Украине: загнанные в подполье несогласные перестают бояться. А без этого нечего и мечтать отобрать обратно страну у ликующей гопоты. 

              С другой стороны, Зеленскому пока милее другие артисты. Во время своего недавнего выступления в ООН украинский президент вспоминал Василия Слипака – оперного певца, который зачем-то поехал воевать в Донбасс, да ещё и в составе «Правого сектора*». Однако если Зеленский действительно пошёл в политику с тем же запалом, что и его киношный персонаж Голобородько, то ему придётся преодолевать инерцию украинского политического класса. Точно так же, как украинские публичные персоны стали избавляться от страха сказать или сделать что-то наперекор тусовке. Даже под угрозой отлучения от заработков, рекламных контрактов и т. п.

              «Артистов, кучеров и проституток не трогать – они одинаково нужны любой власти», так якобы распоряжался во время Гражданской войны адмирал Колчак. Не все видят в этой фразе второе дно. Если перечисленные начинают отказывать в лояльности одной из властей и подобные примеры становятся массовыми – это повод крепко призадуматься.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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