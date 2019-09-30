«Мисс Украина – 2019» отказалась разговаривать по-украински

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Победительница конкурса красоты «Мисс Украина – 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, заявив, что имеет право излагать свои мысли на любом языке.
Несколько дней назад Екатерина Осадчая с телеканала «1+1» сообщила, что интервью с Маргаритой не выйдет в программе «Светская жизнь» из-за отказа модели разговаривать на украинском языке, сообщает 24tv.ua.
Позже 24-летняя девушка объяснила ситуацию в своем Instagram, опубликовав записи на русском и украинском языках.
«Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает – отписываемся», – написала она по-русски.
Позже она обратилась к подписчикам на украинском языке. Паша заявила, что очень любит Украину, в том числе за ее «многонациональность и поликультурность».
«Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан. Поэтому официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языком является абсолютной ложью», – заявила она.
Модель утверждает, что в равной степени хорошо владеет обоими языками и для нее нее имеет принципиального значения их выбор.
«В случае с интервью Екатерины Осадчей – в этот день я отказалась его давать по одной-единственной причине: плохое самочувствие и переутомление. С первого дня после финала конкурса я ежедневно просыпаюсь в 4.00 утра, так как с 6.00 у меня непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать, затем длительные совещания с комитетом конкурса, согласования графиков на следующий день и так до поздней ночи», – написала она.